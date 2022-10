Carne moída sequinha versus molhadinha: veja dicas de como fazer cada um dos preparos

Além de deixar a carne moída suculenta com a adição de molho ou extrato de tomate, aposte também no truque da farinha de trigo: quando a carne crua começar a dourar na panela, acrescente cerca de 1 colher (sopa) do ingrediente e misture bem para cozinhar. Em seguida, acrescente um pouco de água e mexa. A técnica, que na culinária francesa ganha o nome de “singer”, deixa o molho cremoso e encorpado.