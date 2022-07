Bar em SP inspirado no metaverso brinca com realidade virtual: arte digital, criptomoedas e mais

Decorado com neons, objetos coloridos e luzes de LED, o Metabar é dividido em dois ambientes. No primeiro piso, a principal atração da casa são os óculos de realidade virtual que garantem diversão com jogos eletrônicos e “viagens” a diversos cenários ao redor do mundo. No andar superior, o cliente pode permanecer em um espaço a céu aberto com equipamentos de narguilés, alugados separadamente.