Italiana reagindo a como a internet faz macarrão é tudo o que você precisa ver hoje

Além de ensinar receitas e dar dicas valiosas para quem ama massas, a italiana Nadia Caterina Munno também chama atenção por outro tipo de vídeo. Em seu perfil no Instagram, o "The Pasta Queen" ("a rainha do macarrão" em tradução livre), ela também reage a vídeos de receitas com preparos duvidosos que viralizaram - e é a prova viva do quão sério italianos levam a comida.