3 receitas de sobremesas simplíssimas e deliciosas com iogurte

Com um mixer, triture separadamente uma porção de morangos e outra de kiwi até formar uma espécie de purê. Reserve. Coloque um pouco de iogurte no fundo de um copo, junte o purê de morango, adicione outra camada de iogurte e acrescente o purê de kiwi. Cubra com mais iogurte e finalize com o morango.