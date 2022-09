Dashi: como fazer caldo que apareceu no menu vitorioso da última edição do "MasterChef"?

Dashi é o nome do caldo que serve de base para vários pratos da culinária japonesa. Sua composição pode variar bastante, mas, basicamente, consiste em ingredientes secos que liberam seu sabor quando imersos na água. O caldo dashi mais comum é preparado à base de kombu (alga marinha) e katsuobushi (flocos desidratados do peixe katsuo, que no Brasil é conhecido como Bonito). A combinação dos ingredientes resulta no chamado umami, tipo de sabor peculiar.