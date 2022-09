Macarrão ao alho e óleo cremoso: preparação fácil fica ainda mais deliciosa com este truque

Quando o macarrão estiver no ponto indicado, reserve cerca de 1 concha da água do cozimento e escorra a massa. Aqueça novamente a frigideira com o azeite em fogo baixo, junte o macarrão e o alho, mexa, acrescente o queijo ralado com a água do macarrão e incorpore. Desta forma, o amido liberado pela massa na água engrossará o "molho", tornando a preparação cremosa e concluindo o cozimento do macarrão. Finalize o prato com salsinha picada e sirva.