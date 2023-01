Como fazer bife de fígado: dicas para limpar, temperar e deixar a preparação bem macia

O primeiro passo é limpar bem o fígado ainda inteiro ou em pedaços grandes. Passe a carne sob água corrente, seque bem com um pano de prato e, com uma faca afiada, comece retirando toda a membrana fina e branca que recobre a peça. Descarte as veias e nervos e corte em tiras de cerca de 1 centímetro. Evite fazer tiras muito finas, que tendem a ficar duras e ressecadas.