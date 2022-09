Sopa de milho é opção diferente e bem cremosa para espantar o frio: aprenda a preparar

Modo de preparo:

Em uma panela em fogo médio, derreta a manteiga, refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos e acrescente o milho previamente escorrido. Refogue tudo por mais 3 minutos, tempere com sal e pimenta do reino e junte o leite. Deixe cozinhar por 2 minutos, mexendo de vez em quando, e retire do fogo. Transfira tudo para o liquidificador e bata bem por aproximadamente 5 minutos. Volte o creme à panela e aqueça a sopa. Finalize com cebolinha picada no prato na hora de servir.