5 receitas cremosas de sopa no pão italiano para espantar o frio: queijo, cebola e mais

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola, a cenoura e o salsão por cerca de 2 minutos. Acrescente os tomates, o alho, a páprica e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 1 minuto e junte o grão-de-bico e a água. Cozinhe em fogo médio e, quando começar a ferver, deixe cozinhar por mais 20 minutos em fogo baixo.

Retire a sopa do fogo e bata no liquidificador até ela ficar bem lisa e cremosa. Corte uma tampa no topo do pão italiano e retire o miolo. Despeje a sopa dentro do pão e sirva a seguir.