Festa junina chegou e todo mundo está doido para comer pinhão: como preparar em casa

Lave os pinhões da mesma forma indicada no preparo anterior e coloque-os em uma assadeira perfurada. Em seguida, para colocá-los no fogo, você pode usar tanto a churrasqueira quanto uma lareira, caso tenha, ou fogo de chão. Mexa os pinhões constantemente com uma colher de pau para que as sementes assem por igual e retire-os do fogo quando as extremidades da casca estiverem bem escurecidas, intercalando preto com o marrom-avermelhado natural deles. Quando eles estiverem mornos, basta servir!