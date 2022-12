Como fazer risoto no ponto certo: truques para garantir a cremosidade perfeita

Panela para fazer risoto

Use uma panela funda e, de preferência, bem estreita para preparar o risoto. Um utensílio grande ou largo demais compromete o desprendimento do amido dos grãos, interferindo assim na cremosidade do prato. O cozimento do risoto ainda deve ser feito de forma bem lenta, mas em fogo médio. Chama baixa demais pode fazer com que o grão demore demais para chegar ao ponto.