Chave, sapato e mais: 4 formas de abrir a garrafa de vinho sem saca-rolhas em qualquer situação

#2 Usando parafuso e martelo

Enfie o parafuso dentro da rolha e, se necessário, dê leves batidinhas nele com a ajuda do martelo. Para garantir firmeza, enrole um pano seco no gargalo da garrafa, segure-o com uma mão e, com a outra, encaixe firmemente a parte do pé-de-cabra do martelo no parafuso. Por fim, puxe para retirar a rolha.