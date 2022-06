Com este truque simples, você descasca uma cabeça de alho inteira de uma vez

Posicione a cabeça de alho sobre a tábua e, com a palma da mão, faça pressão sobre o alimento. Em seguida, separe os dentes e coloque-os dentro de um recipiente. Cubra a tigela com uma tampa ou outro recipiente do mesmo tamanho e chacoalhe bem por cerca de dez segundos. Ao destampar o recipiente, você verá que todos os dentes de alho se separaram de suas cascas.