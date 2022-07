Azeite do interior de SP faz história ao entrar no top 10 dos melhores do mundo

O Azeite Sabiá - Blend Especial, produzido em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, figura entres os 10 melhores azeites do mundo. Ele foi reconhecido no prêmio internacional EVOOLEUM Awards, que destaca os 100 melhores azeites de oliva do mundo, e escolheu o brasileiro como um dos destaques nesta edição.