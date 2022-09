Ex-MasterChef ensina receita simples que vai fazer todo mundo amar berinjela

Aqueça uma frigideira com um pouco de óleo, azeite ou manteiga e doure as metades de berinjela dos dois lados⁣. Coloque as berinjelas em uma assadeira com a parte de dentro do alimento voltada para cima, cubra com o molho e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutos. Na hora de servir, finalize com a cebolinha picada.