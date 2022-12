Como transformar pão amanhecido em farofa de pão: versão doce, com pão de forma e mais

Modo de preparo:

Triture ou passe o pão francês amanhecido pelo ralador e coloque em uma tigela grande. Junte os demais ingredientes e misture tudo com as mãos, apertando os pedacinhos de manteiga com as pontas dos dedos, até formar uma farofa grossa. Espalhe a mistura em uma assadeira e asse por cerca de 15 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Espere esfriar e sirva com sorvetes, mousse e diversas outras sobremesas.