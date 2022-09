Como fazer casquinha de siri: delícia com cara de prato de restaurante tem preparo fácil

Aqueça o azeite de dendê em uma panela grande, junte a carne de siri e os camarões reservados e refogue. Acrescente o extrato de tomate, o pão umedecido, a salsa picada e metade do parmesão ralado, mexendo bem. Reserve. Em um recipiente pequeno, misture o restante do parmesão ralado com a farinha de rosca e a manteiga.