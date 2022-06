Casca de banana pode virar "carne louca" vegana e até recheio de coxinha: veja receitas

Modo de preparo:

Desfie as cascas de banana com um garfo e mergulhe em uma mistura de água com algumas gotas de vinagre. Deixe de molho por cerca de 15 minutos, escorra a água e reserve. Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite, acrescente as cascas de banana e adicione a abobrinha, a páprica e o tomate. Mexa bem e cozinhe por mais alguns minutos com a panela tampada. Finalize com molho shoyu e sua "carne louca" vegana está pronta.