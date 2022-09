Sim, existe um "sabonete de inox" e ele pode ser extremamente útil para quem cozinha

Quando toma conta da cozinha, o perfume do refogado mais básico, apenas com alho, cebola e óleo, já abre o apetite. O único problema é que, geralmente, isso significa que alguém está com as mãos cheirando a alho. E é aí que entra o sabonete de inox: inusitado, o item não tem perfume nem higieniza as mãos, mas é capaz de fazer algo que os sabonetes comuns não fazem: tirar o odor de alimentos da pele.