Ex-"MasterChef" ensina truque simples para criar farofa crocante: confira

Perfeita para servir de acompanhamento para o feijão do dia a dia ou mesmo para o churrasco, a receita de farofa de Fernanda Demori, ex-participante do “MasterChef”, conta com um truque simples para ficar bem crocante: em vez de farinha de mandioca ou de milho, a preparação leva farinha panko. Aprenda a fazer: