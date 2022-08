Receitas com macarrão cru direto no forno viralizam e dividem opiniões na web

Depois do bolo de talharim, do espaguete que vira torta e do salgadinho de macarrão, outra receita com massa tem dividido opiniões na internet: o macarrão que vai cru ao forno. Aqui, internautas colocam a massa, o molho e demais ingredientes em uma assadeira para que tudo cozinhe junto - e, apesar de ser um preparo prático, muita gente não gostou da ideia.