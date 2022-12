3 receitas de Natal para fazer na airfryer: prato principal, acompanhamento e sobremesa

No cestinho da airfryer, aqueça o óleo e jogue cebola, alho e pimentões picadinhos, deixando tudo dentro do aparelho para refogar por alguns minutos a 180 graus. Em seguida, junte as uvas-passas à mistura e refogue mais um pouco. Por fim, acrescente a quantidade desejada de arroz, envolva tudo muito bem no óleo e adicione água. Deixe cozinhar por 15 minutos e, se ao final do tempo o arroz ainda não estiver cozido, coloque mais água.