6 ideias de sobremesa para o Natal que vão impressionar os convidados na ceia

Para fazer o creme, aqueça uma panela em fogo baixo com as gemas, o leite, o leite condensado e o amido de milho. Mexa bem até engrossar, espere esfriar e reserve. Enquanto isso, misture o licor de cacau com a água e leve ao fogo em uma panela. Quando ferver, retire do fogão e transfira para um recipiente. Umedeça metade dos biscoitos na mistura e coloque na base do refratário onde o pavê será servido.