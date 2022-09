Como descacar mandioca? Casca dura fica mais fácil de tirar com esta "técnica"

Depois de descascar a mandioca, lave-a para tirar a terra e, se não for preparar imediatamente, mantenha o alimento na geladeira por, no máximo, um dia dentro de uma tigela coberta com água. Se preferir congelar, coloque os pedaços descascados em um saco plástico e leve ao freezer. Na hora de preparar, a mandioca vai direto do congelador para a panela de pressão.