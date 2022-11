O que você deve saber antes de comprar carne moída, agora que regras de venda mudaram?

Desde o dia 1º de novembro passaram a ser vigentes em todo o país as novas regras para armazenamento, resfriamento e venda de carne moída. As medidas deverão ser implementadas pelos estabelecimentos no prazo de um ano e foram determinadas Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e servem para as embalagens que já vem prontas dos frigoríficos e indústrias. Veja o que muda: