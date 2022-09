"O Museu mais Doce do Mundo" volta a São Paulo: doces gigantes, degustações e mais

Exposição colorida, divertida e ótima para quem ama publicar fotos em cenários bem criativos no Instagram, o Museu Mais Doce Do Mundo está de volta dois anos após somar mais de 100 mil visitantes entre São Paulo e Rio de Janeiro. Com patrocínio da Moça, marca da Nestlé, o local conta com um espaço interativo com entrada no formato de lata de leite condensado. Lá, é possível, além de tirar fotos icônics, provar doces.