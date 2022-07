Invenção sustentável permite beber água e comer a "garrafa" depois: entenda

Revolucionário, o recipiente orgânico pode, no futuro, ser uma versão sustentável das garrafas de plástico. Biodegradável, o produto se decompõe inteiramente entre 4 e 6 semanas se não for ingerido. Ou seja, mesmo quando a embalagem não for consumida, ela pode ser descartada em qualquer lugar, já que leva o mesmo tempo que uma fruta para se decompor.