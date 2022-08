Festival de comidas gigantes em SP terá coxinha de 20 kg e mais pratos surreais

Com entrada gratuita e atrações musicais, o Big Food Festival acontece entre os dias 27 e 29 de maio no ComVem Mall JK, que fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, número 6.812, Monte Castelo, São José dos Campos. Para conferir os horários, marcar presença e saber tudo que terá no festival, basta acessar a página oficial do evento no Facebook.