Dua Lipa assustou as pessoas ao temperar melancia com pimenta, mas mistura não é tão inusitada assim

Apesar de parecer inusitada, a combinação não é nenhuma novidade. Existem diferentes pratos que combinam melancia, uma fruta bem versátil por ser mais aguada, e temperos apimentados. Até a famosa chef de cozinha Bela Gil já elaborou um preparo da fruta temperada com azeite, sal, pimenta do reino e grelhada na churrasqueira. A ideia da cozinheira é bezuntar a melancia com azeite, salpicar os temperos e deixá-la cozinhar na brasa entre 3 e 5 minutos de cada lado.