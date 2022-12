Estas comidas são tão especiais que viraram “Patrimônio da Humanidade”: baguete e mais

O Brasil, claro, não poderia ficar de fora da seleção da UNESCO. Em 2005, as chamadas comidas de baianas, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, foram consideradas Bens Culturais Imateriais do Brasil. O acarajé, bolinho frito preparado a partir de feijão fradinho, é certamente o exemplo mais conhecido e celebrado deste tipo de cozinha.