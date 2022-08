Conheça a culinária indiana, inspiração do prato apimentado que chocou jurados no 'MasterChef'

Helena Rizzo, porém, fez uma observação sobre a relação entre o forte sabor apimentado e a inspiração do prato. "Tudo bem que é Índia, mas o excesso de pimenta tirou um pouco essa coisa do camarão, da tua bisque", pontuou a chef, se referindo ao fato de que, junto do uso de curry, canela e frutos do mar no recheio do macarrão, o sabor apimentado é uma característica marcante da culinária indiana.