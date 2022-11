6 comidas que são afrodisíacas e você não sabia: benefícios muito além do sabor

A fama do alimento por sua relação com melhora do desempenho sexual é antiga, mas pode sim ter base científica. Por ser fonte de vitaminas B3 e E, além de substâncias como niacina e argilina, o amendoim favorece a vasodilatação sanguínea e, ao contribuir para o fluxo de sangue nos órgãos genitais, poderia assim aumentar a libido.